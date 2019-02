O Fyre Fest, festival de luxo de má memória nas Bahamas que nunca chegou a realizar-se, poderá voltar para uma segunda edição, deixou no ar um dos organizadores, o rapper Ja Rule, em entrevista ao site TMZ. "No meio do caos encontramos oportunidades", começou por dizer o artista e empresário, quando questionado sobre a possibilidade de voltar a pegar na ideia.

Depois de apelidar o Fyre Fest, que levou à prisão, por fraude, o sócio do artista, de "o festival icónico que nunca chegou a acontecer", Rule deixou no ar: "tenho planos para criar O festival de música mais icónico". O músico falou também sobre o projeto ICONN, um serviço de booking de celebridades e artistas, criado por si um pouco à semelhança da aplicação Fyre, que esteve na origem do Fyre Festival.

Recorde-se que o evento, pensado e organizado por Ja Rule e Billy McFarland, prometia uma experiência de luxo, durante a qual o público poderia usufruir de concertos de artistas como Major Lazer, Disclosure ou Blink-182, ficando hospedado em luxuosas tendas e comendo comida confecionada por chefs de renome num cenário paradisíaco. A realidade que encontraram foi bastante diferente e o festival acabou por ser cancelado antes sequer de começar.

No início deste ano, estrearam dois documentários sobre o festival, que Ja Rule admite ainda não ter visto - siga o link para ler mais sobre um deles.