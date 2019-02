O rapper 21 Savage falou pela primeira vez sobre a sua detenção, em entrevista ao programa de televisão Good Morning America.

Recorde-se que 21 Savage foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas dos Estados Unidos, e acusado de se encontrar ilegalmente no país. O rapper nasceu no Reino Unido, tendo-se mudado para os EUA aos 7 anos.

Sobre o momento da sua detenção, 21 Savage disse que "estava apenas a conduzir" até que viu "armas e luzes azuis". "Depois estava no banco traseiro de um carro, e levaram-me".

"Eles não disseram nada. Apenas que 'tinham o Savage'. Fui um alvo", afirmou.

21 Savage poderá ainda vir a ser extraditado para o Reino Unido, apesar de já não se encontrar detido. Caso a sua extradição se confirme, Savage arrisca não poder regressar aos EUA num prazo de 10 anos.