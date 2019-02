A primeira semifinal da 53ª edição do Festival da Canção decorre já este sábado e a organização anunciou agora o painel de jurados, que será novamente presidido por Júlio Isidro. Em estúdio, ao lado do apresentador, estarão nas semifinais a cantora Isaura, vencedora da edição do ano passado, o radialista Álvaro Costa, a cantora Selma Uamusse, o ator Pedro Penim e as cantoras Maria João e Rita Redshoes.

Tal como nas últimas edições, as canções que passam à final (quatro saídas da primeira semifinal e quatro da segunda) serão escolhidas juntando a votação do júri (que vale 50%) à votação do público (50%). Na final, as votações do júri serão associadas às votações dos jurados regionais (são sete as regiões, contando com Portugal continental e ilhas). Em caso de empate, nas semifinais prevalecerá a decisão do júri e na final a canção que tiver sido mais votada pelo público será a vencedora.

A primeira final decorre este sábado, a partir das 21h00, e a segunda decorre no dia 23, também a partir das 21h00. A final será transmitida a partir da Portimão Arena no dia 2 de março. Os bilhetes para a final, que será apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, estão à venda a partir de hoje nos locais habituais pelo preço único de €5,00 (início às 21h00, com as portas a abrirem às 19h30 e a encerrarem às 20h30 de forma a assegurar a transmissão televisiva (idade mínima 6 anos). A canção vencedora representará Portugal na Eurovisão, que decorre em Telavive, Israel, nos dias 13, 16 e 18 de maio.

Conheça abaixo as canções concorrentes nas duas semifinais.

1ª semifinal

Ela Limão - Mais Brilhante Que Mil Sóis (Flak)

Calema - A Dois (Calema)

Filipe Keil - Hoje (Filipe Keil)

Conan Osiris - 'Telemóveis' (Conan Osiris)

Ana Cláudia - Inércia (D'Alva)

Soraia Tavares - O Meu Sonho (Lura)

João Campos - É o Que É (D.A.M.A. e Francisco Clode)

Matay - Perfeito (Tiago Machado)

2ª semifinal

Lara Laquiz - O Lugar (André Tentugal)

Madrepaz - Mundo A Mudar (Frankie Chavez)

Dan Riverman - Lava (Miguel Guedes)

NBC - Igual a ti (NBC)

Mila Dores - Debaixo Do Luar (Rui Maia)

João Couto - O Jantar (Pedro Pode)

Surma - Pugna (Surma)

Mariana Bragada - Mar Doce (Mariana Bragada)