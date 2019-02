O FBI vai abrir um inquérito às alegações de que Ryan Adams terá tido conversas explícitas com uma fã menor de idade.

Recorde-se que este é apenas uma de muitas acusações feitas contra o músico, que foi esta semana acusado por várias mulheres de abusos psicológicos e comportamentos manipulativos, entre outros.

Adams terá tido conversas sexualmente explícitas com a fã em questão, após esta o contatar online, desde que ela tinha 14 anos e até ter 16. O advogado do músico já negou, no entanto, estas acusações.

Apesar disso, a editora de Ryan Adams parece estar a jogar pelo seguro. Uma fonte próxima explicou à revista Variety que o lançamento de "Big Colors", o primeiro de três álbuns que o músico iria editar este ano, foi adiado.

Alguns retalhistas confirmaram essa situação, dizendo que a editora Universal retirou o álbum da sua lista de próximos lançamentos. E a própria editora de Adams, a Pax-Am, apagou todas as páginas online onde era possível fazer a pré-encomenda do disco.

Para além disso, três empresas de material para músicos anunciaram o fim das suas relações com Ryan Adams, com todos os produtos que tenham o seu nome - como amplificadores - a serem retirados do mercado ou a deixarem de ser desenvolvidos.