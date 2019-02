Rita Ora partilhou com os fãs a indumentária que usou ontem, Dia dos Namorados, num passeio por Nova Iorque e a t-shirt que escolheu, que tem estampada uma fotografia de dois homens a dar um beijo na boca, gerou muitos comentários depreciativos no seu Instagram. Na legenda, a artista escreve simplesmente: "beijem toda a gente que amam hoje. Feliz dia de São Valentim".

Na fotografia estampada, surgem os manequins Edoardo Velicskov e Pablo Rousson, que são um casal, num momento de intimidade e as reações não se fizeram esperar. Enquanto muitos fãs da artista britânica - que, no ano passado, revelou já ter mantido relações amorosas com mulheres - celebraram a sua indumentária, outros tantos deixaram mensagens pouco elogiosas.

"Pensei que o Dia de São Valentim servia para celebrarmos o nosso amor pela pessoa que está mais próxima do nosso coração e não para ser usado para nos impingir a agenda de certas pessoas. Não é fixe, Rita", escreveu um seguidor de Ora, mas houve quem fizesse referências bíblicas, como "quando Deus criou a humanidade criou o Adão e Eva e não o Adão e o Steve" ou "a Bíblia diz para encontrarmos a nossa alma gémea, não uma alma qualquer". Houve ainda uma fã a escrever: "não odeio as pessoas gay. Na verdade tenho alguns amigos próximos que são gay. Só não gosto de os ver beijarem-se. Abraçarem-se e darem as mãos tudo bem, mas beijarem-se incomoda-me".