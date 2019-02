O DJ e produtor de música eletrónica canadiano Deadmau5 veio a público pedir desculpa depois de declarações menos felizes que fez durante um jogo online que transmitiu online no site Twitch. O artista de 38 anos, que se tornou conhecido por atuar usando uma máscara com uma cabeça de rato, acabou por ser suspendido do site depois de, enquanto jogava PUBG, se referir a um outro jogador como um "sniper panel*iro que gosta de chupar pil*s.

Este pedido de desculpas chega depois de Deadmau5 se ter recusado a fazê-lo, acrescentando que as suas declarações tinham como intuito "insultar um estúpido que estava a ser estúpido". Agora, diz: "sei que o que disse está errado. Percebo que tentar desvalorizar a coisa ao dizer que faz parte da 'cultura gamer' foi ainda pior. Não sei porque fiz isso, mas sei que foi estúpido e insensível e sinto-me ainda mais envergonhado. Foi o meu pior momento".

"Na verdade, não tenho esse tipo de valores, de todo", acrescenta ainda, "deixei que um jogador qualquer me levasse a melhor e nesse momento perdi completamente o controlo. Às vezes, faço merd*. Mas tenho boas intenções. E, ao menos, sou homem o suficiente para saber quando fiz merd*".