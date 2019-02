Bradley Cooper, realizador e um dos protagonistas de “Assim Nasce Uma Estrela”, foi entrevistado no programa de Stephen Colbert, explicando que já “enterrou” a voz de Jackson Maine, a personagem a que dá vida no filme.



“Quis que a minha voz, no filme, fosse mais grave. Mas também não queria que fosse demasiado country. O Sam Elliott é de Sacramento, mas a mãe é do Texas, então tem um daqueles sotaques que não dá bem para identificar”, disse, referindo-se ao ator que, no filme, faz o papel de seu irmão mais velho, e que lhe serviu de inspiração.



Durante seis meses, Bradley Cooper treinou a voz de Jackson Maine. “Ia para a cama e doía-me a garganta. Só pensava: isto nunca vai acontecer. Era do que eu tinha mais medo, da voz”, reconhece, exemplificando, cerca dos 2m10s, a frase com que treinava, retirada de uma entrevista que Sam Elliott deu no festival de cinema de Sundance.

Sobre a diferença entre a sua personagem e a sua verdadeira voz, brinca Bradley Cooper: “Quando cantei com ela em Las Vegas, parecia um idiota qualquer de Filadélfia!” (o ator nasceu naquela cidade). Recorde aqui esse momento.