O músico norte-americano Ryan Adams está a ser acusado por sete mulheres de abuso emocional e psicológico, sendo uma delas a cantora Phoebe Bridgers e outra a sua ex-mulher, a atriz Mandy Moore.

As acusações fazem parte de um novo artigo do jornal The New York Times. Phoebe relata que, após ter iniciado uma relação com o músico, este se tornou "obsessivo" e "emocionalmente abusivo".

Adams terá pedido, entre outros comportamentos abusivos, para que Phoebe tivesse sexo por telefone consigo a horas marcadas e para que provasse estar no local em que se encontrava. Quando a cantora não respondia imediatamente às suas mensagens, o músico ameaçava suicidar-se.

Após o fim da relação, Ryan Adams mostrou-se evasivo no que dizia respeito a editar a música de Phoebe, rejeitando também continuar em digressão com ela - uma possibilidade que voltou a surgir em 2017.

Nessa última tour, Phoebe conta que Ryan Adams lhe "pediu para que lhe levasse algo ao quarto de hotel. Quando lá cheguei, ele estava completamente nu".

Duas outras cantautoras também falaram ao New York Times sobre os comportamentos abusivos de Adams, mas recusaram ser identificadas. Já Mandy Moore, sua ex-mulher, afirmou que o músico "bloqueou a [sua] capacidade de fazer novos contatos na indústria [da música], durante um tempo essencial e potencialmente lucrativo", quando esta se encontrava na casa dos 20 anos.

Uma outra artista afirmou ter entrado em contato com Adams quando tinha apenas 14 anos, tendo-lhe este enviado posteriormente vários textos de natureza gráfica. Numa ocasião, terá mesmo exposto os genitais durante uma vídeo chamada. Courtney Jaye, também ela artista, afirma ter sido assediada por diversas vezes por Ryan.

A ex-noiva do músico, Megan Butterworth, falou de comportamentos "controladores" e "emocionalmente abusivos". Adams terá tentado impedi-la de socializar ou trabalhar com certas pessoas, além de a ameaçar com violência física.

Após a publicação do artigo, o advogado de Ryan Adams negou o que disse serem "acusações extremamente sérias e estranhas", que partiram de pessoas que o culpam "das suas desilusões pessoais ou profissionais".

O advogado negou também que Ryan tenha enviado quaisquer mensagens abusivas a Phoebe Bridgers, bem como o incidente no quarto de hotel. Sobre a relação do músico com a ex-mulher, disse apenas que as acusações apresentadas por Mandy "não são consistentes com a ideia dele daquilo que foi a relação".

Em relação à artista menor de idade, o advogado de Ryan Adams confirmou que este "comunica online com vários músicos e fãs", mas não sobre "coisas fora da música". O músico também não sabia, segundo o advogado, que ela era menor. E negou peremptoriamente as demais acusações.

Mais tarde, no Twitter, Ryan Adams pediu desculpas públicas "a todos os que magoei, mesmo que não intencionalmente". "Não sou um homem perfeito e cometi muitos erros", escreveu.

O músico alega, no entanto, que alguns dos detalhes presentes no artigo "são exagerados" ou "falsos". "Nunca teria uma relação imprópria com alguém que soubesse ser menor de idade. Ponto".

"Estou decidido a trabalhar para ser o melhor homem que conseguir. E desejo a todos compaixão, compreensão e recuperação", concluiu.