O rapper norte-americano YNW Melly foi preso e acusado de duplo homicídio. Os crimes ocorreram a 26 de outubro do ano passado e as vítimas foram dois alegados amigos próximos do artista de 19 anos, Anthony Williams e Christopher Thomas Jr. Os singles de maior sucesso de Melly, que tem contrato com a editora YSL Records de Young Thug, foram editados nos últimos meses e chamam-se 'Murder on My Mind' e 'Mixed Personalities'.

Preso esta quarta-feira na Florida, o artista terá, segundo as autoridades, encenado a cena do crime com a ajuda de um cúmplice de forma a parecer que os dois indivíduos tinham sido mortos por desconhecidos a partir de um automóvel em movimento. No comunicado divulgado pela polícia, no qual se lê que o rapper é acusado de duplo homicídio de primeiro grau, pode ler-se: "a investigação, apoiada em provas forenses, concluiu que [Jamell] Demons [verdadeiro nome de YNW Melly] baleou e matou Williams e Thomas Jr.".

Reagindo à sua prisão, no Twitter, Melly defendeu-se numa mensagem dirigida aos fãs: "vou entregar-me hoje e quero que saibam que vos adoro a todos. Há alguns meses, perdi dois irmãos vítimas de violência e agora o sistema quer fazer justiça. Infelizmente, muitos rumores e mentiras têm circulado, mas não se preocupem porque Deus está comigo".