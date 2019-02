Dave Grohl explicou o porquê de ter sido operado a um braço, levando ao cancelamento de algumas das datas dos Foo Fighters nos Estados Unidos.

"É algo com o qual tenho tido que lidar há muito tempo, e não é o fim do mundo, mas tive que ser operado ao braço porque preciso de pagar a renda", disse, à conversa com Michael Rapino, diretor executivo da Live Nation.

"Antes da cirurgia, disseram-me que me iam dar algo que me iria fazer sentir mesmo bem. E eu pensei: finalmente posso dormir uma sesta", continuou.

O músico disse, ainda, que andar em digressão só constitui "trabalho" se "não o quisermos fazer". "Nunca disse algo do género, 'raios, tenho de ir para um palco beber whiskey e cantar para 30 mil pessoas'. É muito fixe".

E acalmou, também, os fãs: os Foo Fighters não irão acabar. Um fim que, diz, "é como imaginar os avós divorciarem-se. Tenho a certeza que isso acontece por vezes, mas porquê? Quem quer saber? Ide mas é dar concertos".