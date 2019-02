Post Malone é a mais recente confirmação para o cartaz do MEO Sudoeste. O rapper norte-americano sob ao palco MEO, o maior do evento, a 8 de agosto, anunciou a SIC no 'Jornal da Noite'.

Austin Richard Post, de seu verdadeiro nome, é um dos nomes mais populares do hip-hop contemporâneo. Com apenas 16 anos editou a primeira mixtape, “Young and After Them Riches”, e aos 20 o primeiro álbum, “Stoney”, que contou com as participações de Justin Bieber, Migos, Quavo e Kehlani. No ano passado lançou “Beerbongs & Bentleys”, onde colabora com 21 Savage, Ty Dollar $ign e Nick Minaj, entre outros.

Esteve pela primeira vez em 2017, no festival Sumol Summer Fest, na Ericeira.

O MEO Sudoeste decorre de 7 a 10 de agosto na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar. Os preços variam entre os 48 (bilhete diário) e 105 euros (passe geral).

Cartaz provisório

7 de agosto

Palco MEO – Anitta, 6lack

8 de agosto

Palco MEO – Post Malone

9 de agosto

Palco MEO – Russ

10 de agosto

Palco MEO – Timmy Trumpet