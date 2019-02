'Telemóveis', de Conan Osiris, já é um fenómeno. A canção com a qual Conan Osiris concorre ao Festival da Canção (já na primeira semifinal, este sábado) conta com quase 1 milhão e 500 mil visualizações no YouTube, merecendo perto de 7000 comentários nesta plataforma.

O tema do autor de "Adoro Bolos", considerado pela BLITZ a revelação de 2018, foi disponibilizado a 21 de janeiro e pulverizou completamente os números da sua concorrência direta, contabilizando agora um número superior ao dobro das visualizações de 'A Dois', de Calema (um pouco acima das 600 mil), a segunda canção mais vista no YouTube de entre as 16 que estão a correr por um lugar na Eurovisão.

'Inovadora', 'criativa', 'surpreendente' e 'do outro mundo' são alguns dos epítetos que 'Telemóveis' recebe por parte da comunidade do YouTube. "Um hino à modernidade", pode ler-se num dos comentários mais votados.

Esta é a letra da canção:

Eu parti o telemóvel

A tentar ligar para o céu

Pra saber se eu mato a saudade

Ou quem morre sou eu

Quem mata quem

Quem mata quem

Mata?

Quem mata quem?

Nem eu sei

Quando eu souber eu não ligo a mais ninguém

E se a vida ligar

Se a vida mandar mensagem

Se ela não parar

E tu não tiveres coragem de atender

Tu já sabes o que é que vai acontecer

Eu vou descer à minha escada

Vou estragar o telemóvel

O télélé

Eu vou partir o telemóvel

O teu e o meu

E eu vou estragar o telemóvel

Eu quero viver e escangalhar o telemóvel

E se eu partir o telemóvel

Eu só parto aquilo que é meu

Tou p'ra ver se a saudade morre

Vai na volta quem morre sou eu

E quem mata quem mata?

Eu nem isso sei

A chibaria nunca viu nascer ninguém

Eu partia telemóveis

Mas eu nunca mais parto o meu

Eu sei que a saudade tá morta

Quem mandou a flecha fui eu

Quem mandou a flecha fui eu

Fui eu