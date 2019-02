O EDP Live Bands chega este ano à 6ª edição. O concurso de bandas amadoras acaba de abrir as inscrições em Portugal, Espanha e Brasil.

A banda vencedora do certame português vai ter direito a atuar no NOS Alive, que acontecerá em julho, em Algés, e no Mad Cool Festival, em Madrid. Além disso, vai gravar um álbum com a Sony Music e também terá oportunidade de gravar um videoclipe, o que acontecerá pela primeira vez. Os seis finalistas vão atuar na final do concurso, a 24 de maio, na LX Factory, em Lisboa.

Em Portugal, as inscrições estão abertas até 24 de março. Para participar, as bandas devem fazer o upload de uma música original no site do EDP Live Bands e convidar os amigos a participar na votação online. Os fãs escolherão uma das bandas finalistas, sendo que as restantes serão pelo júri, tendo em consideração critérios como originalidade e qualidade técnica e musical. O músico Tiago Bettencourt associa-se a este projeto, com participação especial no júri durante todas as etapas de seleção e na final.

“Através desta iniciativa e do patrocínio contínuo a diversos eventos de música, a EDP reforça cada vez mais o seu posicionamento como a energia oficial da música, dentro e fora de Portugal”, destaca Ana Sofia Vinhas, Diretora de Marca do grupo EDP.