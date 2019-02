Drake assinalou esta semana o 10º aniversário de "So Far Gone", a sua terceira mixtape, com um agradecimento especial a todos aqueles que o ajudaram a alcançar o sucesso.

No Instagram, o rapper não esqueceu nomes como o produtor 40, o seu manager, Oliver El-Khatib e o cantor Trey Songz.

"Há uma década, o 40 tinha medo de partilhar os seus beats. O Oliver trabalhava numa loja de roupa. O [produtor] Boi-1da andava a tentar perceber como funcionava o Fruity Loops", escreveu.

Outros nomes fizeram também parte dos agradecimentos de Drake, como o de Kanye West, com quem tem tido uma "guerra" pública, e que em 2009 produziu um dos temas de "So Far Gone".

"Tu fazias as melhores cenas. Apesar de por estes dias fazeres maluqueiras no Twitter, nunca vou esquecer que contribuíste para o meu sucesso e a minha carreira", disse.

"So Far Gone" foi um marco importante na carreira de Drake, já que foi a sua última mixtape antes de editar o seu álbum de estreia, "Thank Me Later". Um dos singles ali presentes, 'Best I Ever Had', valeu-lhe duas nomeações para os Grammys.

"Nunca irei esquecer todos os que se envolveram nesta viagem, mesmo que não caibam neste texto", rematou, anunciando que "So Far Gone" já se encontra disponível - pela primeira vez - nas plataformas de streaming. Veja aqui: