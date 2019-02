Cat Power partilhou, no Instagram, o vídeo em que Cardi B recorda a forma como foi tratada quando engravidou.



Partilhando a sua experiência durante as gravações do seu nono álbum, “Sun”, que produziu, a cantora e compositora escreve: “Nunca me esquecerei de como estava doente. Tinha produzido o disco, mas ninguém sabe. No dia em que o disco entrou no top 10, anunciaram que tinha sido outra pessoa a produzi-lo. E eu estava nos cuidados intensivos. Estive três dias no hospital, em Los Angeles. Quem foi visitar-me ao hospital?”.

“Perguntem-me quem é que foi visitar-me quando eu estava internada, com o meu corpo a atacar-se a si mesmo, devido a todo o stress no trabalho. Ninguém da indústria me foi visitar. Acham que me esqueço disso? Claro que já perdoei, mas hoje vi este vídeo da Cardi B. Vejam-no outra vez, encurtei-o para vocês”.



“Se enquanto mulheres não pudermos apoiar-nos umas às outras nesta luta, então que andamos aqui a fazer? Que a Cardi B tenha decidido falar sobre a sua verdade na indústria é, para mim, muito verdadeiro e poderoso. Sobretudo como mãe. Adoro-te, Cardi. Quem me dera poder dar-te um grande abraço”.



Cat Power regressa a Portugal em julho, para um concerto no Super Bock Super Rock, no Meco.