O cantor norte-americano Kyle Yorlets, vocalista da banda pop/rock Carverton, foi assassinado a tiro na semana passada por um grupo de cinco crianças, com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos. O crime decorreu no exterior da casa do músico de 24 anos, em Nashville, depois de o grupo lhe ter roubado a carteira e ter tentado roubar-lhe também o carro.

Yorlets resistiu e recusou-se a entregar-lhes as chaves do automóvel e terá sido aí que foi atingido a tiro pelos dois rapazes e três raparigas que o abordaram. Os cinco jovens foram acusados de homicídio na sexta feira e poderão vir a ser julgados como adultos. Três deles, com mais de 13 anos, foram identificados publicamente, com as suas fotografias e nomes a serem divulgados.

Os investigadores do caso acreditam que os cinco jovens podem estar ligados ao roubo de outros cinco veículos na cidade norte-americana. As autoridades ainda não divulgaram qual dos menores baleou Yorlets, mas o porta-voz da polícia de Nashville, Don Aaron, já disse que "nenhum dos cinco indivíduos é um estranho do sistema ou deste departamento de polícia".

"Chasing Sounds", álbum de estreia dos Carverton, banda liderada por Yorlets, tem edição marcado para o final do próximo mês e os colegas dele já reagiram à sua morte no Facebook: "perdemos o nosso irmão e colega de banda, Kyle Yorlets, a 7 de fevereiro de 2019. Estamos em choque e a tentar voltar à realidade que agora se nos apresenta. Estamos de coração partido. Aqui ficam as nossas condolências à família e entes queridos dele e a todas as vidas que ele tocou. Nunca vamos esquecer o Kyle e apesar de ele ter partido demasiado cedo o legado dele está aqui para ficar".