O rapper norte-americano Willie McCoy, também conhecido como Willie Bo, foi morto a tiro por seis polícias enquanto dormia no parque de estacionamento de um restaurante.

Um empregado do restaurante terá chamado as autoridades, assim que viu McCoy a dormir na faixa do drive thru.

À chegada ao local para investigar a situação, um dos polícias relatou que viu o rapper tentar puxar de uma arma, o que levou os seis agentes a disparar.

David Harrison, primo de McCoy, publicou entretanto um vídeo nas redes sociais na qual dá conta da morte deste, e critica a polícia: "Tem uma política de execução de jovens negros com um certo perfil. Ele tinha-o, representava o hip-hop", afirmou.