O cantor R&B Usher e o rapper Rich The Kid foram esta terça-feira vítimas de um assalto à mão armada, noticia o TMZ.

Os dois músicos estavam a trabalhar nos estúdios Westlake, em Hollywood Ocidental, quando foram surpreendidos por um assalto. Foram disparados vários tiros, tendo os assaltantes fugido com dinheiro e jóias.

Segundo as autoridades locais, há três suspeitos envolvidos no delito. Três pessoas ficaram feridas e tiveram de receber tratamento médicos. Usher e Rich escaparam ilesos.

Momentos antes do assalto, Rich The Kid publicou uma fotografia no Instagram em que se mostra a segurar um enorme maço de notas. Veja aqui: