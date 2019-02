O dueto de St. Vincent com Dua Lipa na cerimónia dos prémios Grammy, no passado domingo, tornou-se uma das atuações mais celebradas da noite. Carregada de sensualidade, a atuação baseou-se num mashup das canções 'Masseduction' de Vincent e 'One Kiss' de Lipa e Calvin Harris, unidas por uma citação de 'Respect', hino celebrizado por Aretha Franklin. Agora, em entrevista à Rolling Stone, a artista norte-americana explicou como surgiu a oportunidade de subir ao palco com a revelação britânica, uma sugestão de última hora do produtor Ken Ehrlich.

"Disse logo que sim!", começa por dizer Vincent, "lembro-me da primeira vez que ouvi a 'One Kiss' e de ter achado logo que era explosiva. O mesmo com a 'New Rules'. Conhecemo-nos literalmente há uma semana e foi como se a casa tivesse pegado fogo". A artista diz que tiveram muito pouco tempo para ensaiar e só começaram a planear o que iam fazer na passada quarta-feira.

Sobre as canções que apresentaram, Vincent diz: "aquelas duas canções são como dois lados da mesma moeda. Falam sobre sedução e sexo e todas essas coisas. E depois queríamos prestar uma pequena homenagem à grande Rainha da Soul portanto pensámos 'e se cantarmos R-E-S-P-E-C-T como uma espécie de cena marada entre dominadora e submissa, como no sexo?'. Não sei se alguma vez aquela canção foi cantada com aquela entoação".

Quanto às parecenças entre as duas, a artista diz que foi uma espécie de "alquimia", simplesmente estão com o mesmo corte de cabelo neste momento: "ficámos naquela 'OK, vamos brincar com a ideia de sexualidade, mas também parecemos umas gémeas estranhas, portanto há aqui uma camada meio intrigante e arrepiante". "Penso que a simplicidade e a intensidade da atuação fizeram com que resultasse". Veja ou recorde a atuação no vídeo abaixo.