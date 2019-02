WILKO JOHNSON

Casa da Música, Porto, 13 de fevereiro

Entre 25 euros e 45 euros

DAKOTA SUITE & QUENTIN SIRJACQ

Sabotage Club, Lisboa, 14 de fevereiro de 2019, 22h00

CAE, Portalegre, 15 de fevereiro de 2019, 21h30

SNOW PATROL

Campo Pequeno, Lisboa, 16 de fevereiro de 2019

Entre 29 euros e 40 euros



MASTODON

Altice Arena, Lisboa, 17 de fevereiro

30 euros



MASSIVE ATTACK

Campo Pequeno, Lisboa, 18 e 19 de de fevereiro

Entre 24 euros e 39 euros



SÉRGIO GODINHO

Coliseu de Lisboa, 22 de fevereiro

Coliseu do Porto, 28 de fevereiro



A partir de 25 euros



ANTÓNIO ZAMBUJO

Coliseu do Porto, 23 de fevereiro

Coliseu de Lisboa, 2 de março

Convento São Francisco, Coimbra, 24 de maio



DEAD COMBO

Coliseu de Lisboa, 28 de fevereiro

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, 2 de março

Entre 20 e 30 euros (Lisboa) e entre 20 euros e 25 euros (Guimarães)

CHANTAL ACDA

Plano B, Porto, 7 de março, 22h00

Sabotage Club, Lisboa, 8 de março, 22h00

CAE, Portalegre, 9 de março, 21h30

KIMBRA

Lisboa ao Vivo, 7 de março



A HISTÓRIA DO HIP-HOP TUGA

Altice Arena, Lisboa, 8 de março

Bilhetes: a partir de 20 euros



CRYSTAL FIGHTERS

LAV - Lisboa ao Vivo, 9 de março

Hard Club, Porto, 10 de março



28 euros



ÓLAFUR ARNALDS

Theatro Circo, Braga, 10 de março

Casa da Música, Porto, 11 de março (30 euros)

Coliseu de Lisboa, 13 de março (a partir de 20 euros)



ANDRÉ RIEU

Altice Arena, Lisboa, 13, 14, 15, 16, 29, 30 e 31 de março

A partir dos 40 euros (para 31 de março; as outras datas estão esgotadas)



SLASH

com Myles Kennedy & The Conspirators

Campo Pequeno, Lisboa, 15 de março

Entre 30 euros e 39 euros



CAROLINA DESLANDES

Coliseu de Lisboa, 15 de março e 16 de março (data extra)

Coliseu do Porto, 29 de março



Entre 15 euros e 40 euros em Lisboa, de 15 euros a 35 euros no Porto



TOY

Casa da Música, Porto, 16 de março

Estúdio Time Out, Lisboa, 17 de março



18 euros



SHAWN MENDES

Altice Arena, Lisboa, 28 de março

A partir de 36 euros



FESTIVAL ID

Centro de Congressos Estoril

29 e 30 de março



Confirmados: IAMDDB, Arca, Madlib, Kamaal Williams, Moullinex, Dino D' Santiago, DJ Nigga Fox, DJ Shaka Lion, Xinobi, Meera, Rui Maia, DJ Dead End, DJ Progressivu, Little Dragon, Vessel w/ Live AV Pedro Maia, Jacques Greene, Kerox, curadoria Parkbeat, Haai e showcase Colónia Calúnia



Bilhete diário: 35 euros

Passe: 35 euros (até 15 de janeiro), 25 euros (de 16 de janeiro a 28 de março) e 50 euros (nos dias do festival)



TWENTY ONE PILOTS

Altice Arena, Lisboa, 17 de março



JAMES

Coliseu do Porto, 3 de abril

Coliseu de Lisboa, 4 de abril



Entre 32,50 euros e 37,50 euros



DAVE MATTHEWS BAND

Altice Arena, Lisboa, 6 de abril

Entre 42 euros e 65 euros



TREMOR

Ilha de São Miguel, Açores

De 9 a 13 de abril



Confirmados: Colin Stetson, Moon Duo, Grails, Lula Pena, Pop Dell'Arte, Lafawndah, Cave e Sunflowers



Passes: 40 euros



PETER HOOK

Aula Magna, Lisboa, 12 de abril

Teatro Municipal da Guarda, 13 de abril

Casa da Música, Porot, 14 de abril



Entre 25 euros e 30 euros



dEUS

Coliseu de Lisboa, 24 de abril

Hard Club, Porto, 25 de abril

28 euros



MUMFORD AND SONS

Altice Arena, Lisboa, 25 de abril

Entre 40 euros e 65 euros



PROCOL HARUM

Coliseu de Lisboa, 26 de abril

Coliseu do Porto, 27 de abril



A partir de 30 euros em Lisboa e de 20 euros no Porto



NO NAME

Lux, Lisboa, 27 de abril

22 euros



MARK KNOPFLER

Altice Arena, Lisboa, 30 de abril

Entre 32 euros e 120 euros



METALLICA

Estádio do Restelo, Lisboa, 1 de maio

Entre 70 euros e 125 euros



BOB DYLAN

Coliseu do Porto, 1 de maio

A partir de 40 euros



SALVADOR SOBRAL

Coliseu de Lisboa, 10 de maio

Coliseu do Porto, 11 de maio

Entre 20 euros e 50 euros (Lisboa) e entre 22 euros e 45 euros (Porto)



KAMASI WASHINGTON

Hard Club, Porto, 10 de maio

Lisboa ao Vivo, 11 de maio



BACKSTREET BOYS

Altice Arena, Lisboa, 11 de maio

Entre 35 euros e 85 euros



ROBERTO CARLOS

Altice Arena, Lisboa, 17 de maio

Multiusos de Gondomar, 25 de maio



DEAD CAN DANCE

23 e 24 de maio de 2019 na Aula Magna, Lisboa



NORTH MUSIC FESTIVAL

24 e 25 de maio, Alfândega do Porto

Bush, Emir Kusturica and the No Smoking Band (24 de maio)

Franz Ferdinand; Bastille; Capitão Fausto (25 de maio)



32 euros (bilhete diário) e 55 euros (passe)



ED MOTTA

27 de maio, Capitólio, Lisboa

25 euros



ED SHEERAN ESGOTADO

Estádio da Luz, Lisboa, 1 de junho

Data extra: Estádio da Luz, Lisboa, 2 de junho

Entre 59 euros e 90 euros



THE MYSTERY OF THE BULGARIAN VOICES

Casa da Música, Porto, 4 de junho

Aula Magna, Lisboa, 5 de junho



Entre 30 euros e 40 euros



NOS PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto

De 6 a 8 de junho

6 junho

Solange

Stereolab

Jarvis Cocker introducing Jarv Is

Danny Brown

Peggy Lou

Yaeji

Lizzo

Tommy Cash

Let's Eat Grandma

Mormor

Ama Lou

Christina Rosenvinge

Job Jobse

Nilüfer Yanya

Miya Folick

Allen Halloween

Photonz

Mai Kino

Roza Terenzi

Dino D'Santiago

7 junho

J Balvin

Interpol

James Blake

Courtney Barnett

Mura Masa

Kali Uchis

Liz Phair

Sophie

David August

Sons of Kemet XL

Fucked Up

JPEGMafia

Helena Hauff

Shellac

Aldous Harding

Lisabö

Jambinai

Courtesy

Surma

Men I Trust

Nubya Gacia

Dr. Rubinstein

Profjam

Jasss

8 junho

Erykah Badu

Rosalía

Jorge Ben Jor

Modeselektor (live)

Nina Kraviz

Guided By Voices

Neneh Cherry

Low

Kate Tempest

Big Thief

Joy Orbison

Yves Tumor (full band)

Snail Mail

Lucy Dacus

Tirzah

Boddika

Mykki Blanco

Amyl and the Sniffers

Hop Along

Tomberlin

Viagra Boys

Mad Miran

O Terno

Lena D'Água e Primeira Dama

Jackie



Passes



NEKO CASE

Cinema São Jorge, Lisboa

19 de junho

Entre 20 euros e 24 euros



GLASSJAW

Hard Club, Porto, 22 de junho

Lisboa ao Vivo, 23 de junho



20 euros



SCORPIONS

Altice Arena, Lisboa, 26 de junho

Entre 32 euros e 54 euros



GALP BEACH PARTY

Praia do Aterro Norte, Matosinhos

28 e 29 de junho



Confirmado: Salvatore Ganacci



Bilhetes: a partir de 28 euros



CAETANO VELOSO E FILHOS (Moreno, Zeca e Tom Veloso)



Coliseu do Porto, 1 de julho

Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, 3 de julho

Coliseu de Lisboa, 5 de julho

Teatro Micaelense, Ponta Delgada, 7 e 8 de julho

Teatro das Figuras, Faro, 10 de julho



Preço dos bilhetes aqui



ROD STEWART

Altice Arena, Lisboa, 1 de julho

Entre 55 euros e 250 euros



TOOL

Altice Arena, Lisboa, 2 de julho



O VOA - Heavy Rock Festival

Estádio do Restelo, Lisboa, 4 e 5 de julho

4 julho

Slipknot

Trivium

While She Sleeps

Rasgo

5 julho

Slayer

Lamb of God

Gojira

Moonspell

Cane Hill

W.A.K.O.



50 euros (bilhete diário) e 75 euros (passe)



SUMOL SUMMER FEST

Ericeira Camping

5 e 6 de julho



Young Thug

Brockhampton (6 de julho)



Bilhetes e passes: aqui



NOS ALIVE

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

De 11 a 13 de julho



11 de julho

Palco NOS

The Cure

Ornatos Violeta

Linda Martini

Jorja Smith

Weezer



Palco Sagres

Sharon Van Etten

Hot Chip

Honne



Palco NOS Clubbing

Emicida



12 de julho

Palco NOS

Vampire Weekend

Tash Sultana

RY X



Palco Sagres

Pip Blom

Curadoria Bridgetown (Carla Prata, Dillaz, DJ Dadda, Nubai Soundsystem, Plutonio, Saint Jhn, Trace Nova e Lé Vie)

H.E.R.



13 de julho

Palco NOS

Smashing Pumpkins

Bon Iver

Chemical Brothers

The Gift

Vetusta Morla



Palco Sagres

Thom Yorke

Idles

Rolling Blackouts Coastal Fever

Gavin James



Entre 65 euros (um dia) e 149 euros (três dias)



SUPER BOCK SUPER ROCK

Herdade do Cabeço da Flauta, Meco, Sesimbra

De 18 a 20 de julho



Confirmados:



18 de julho

Palco Super Bock – Lana Del Rey, Jungle, Cat Power, The 1975

Palco EDP - Metronomy



19 de julho

Palco EDP – Kaytranada, Charlotte Gainsbourg, FKJ, Calexico and Iron & Wine



20 de julho

Palco Super Bock – Disclosure DJ Set, Prof Jam

Palco EDP – Superorganism, Masego



55 euros (bilhete diário) e 105 (passe de três dias)



MEO MARÉS VIVAS

Vila Nova de Gaia

De 19 a 21 de julho

Confirmados:



Ornatos Violeta (20 de julho)

Morcheeba, Sting (21 de julho)



33 euros (bilhete diário) e 61 euros (passe)



MUSE

Passeio Marítimo de Algés, 24 de julho

60 euros (plateia B) e 80 euros (plateia A)



EDP COOL JAZZ

Jessie J no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais 10 de julho

Jamie Cullum no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, 20 de julho

Diana Krall no Hipódromo Manuel Possolo, Cascais, 24 de julho

Tom Jones no Hipódromo Manuel Possolo, Cascais, 25 de julho

Kraftwerk no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, 31 de julho



MEO SUDOESTE

Zambujeira do Mar, de 6 a 10 de agosto

7 de agosto

Anitta

6lack

9 de agosto

Russ

10 de agosto

Timmy Trumpet



Passe: 85 euros



BONS SONS

Cem Soldos, Tomar

De 8 a 11 de agosto



Preço dos bilhetes



VODAFONE PAREDES DE COURA

Paredes de Coura, de 14 a 17 de agosto

14 de agosto

The National

Parcels

Boogarins

15 de agosto

New Order

Car Seat Headrest

Alvvays

Boy Pablo

Acid Arab

Krystal Klear

Yellow Days

16 de agosto

Spiritualized

Father John Misty

Jonathan Wilson

Julien Baker

Connan Mockasin

Balthazar

First Breath After Coma

Romare (DJ set)

17 de agosto

Patti Smith

Suede

Mitski

Kamaal Williams

Flohio

Alice Phoebe Lou

Crumb



Passes: 90 euros



EDP VILAR DE MOUROS

Vilar de Mouros, de 22 a 24 de agosto

Confirmados:

Prophets of Rage

Skunk Anansie

Fischer-Z

Linda Martini

Gogol Bordello

The Wedding Present

Clan of Xymox

Anna Calvi



BILLIE EILISH

Coliseu de Lisboa, 4 de setembro

26 euros



FESTIVAL F

Faro

6 de setembro: Ornatos Violeta



MICHAEL BUBLÉ

Altice Arena, Lisboa, 30 de setembro e 1 de outubro

A partir de 45 euros



PEDRO ABRUNHOSA

Coliseu de Lisboa, 8 de novembro

Coliseu do Porto, 15 de novembro



A partir de 20 euros



NOUVELLE VAGUE

3 dezembro - Teatro das Figuras, Faro

4 dezembro - Aula Magna, Lisboa

5 dezembro - Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra

6 dezembro - Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

7 dezembro - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

8 dezembro - Casa da Música, Porto



Entre 23 euros e 35 euros