Os norte-americanos Weezer continuam com a "pilhagem" dos êxitos dos anos 80. Depois de 'Africa', dos Toto, a banda norte-americana lançou-se a 'Take On Me', tema clássico dos a-ha.

Para o videoclip desta versão, tal como o vídeo original mistura imagens reais e desenhos, os Weezer convocaram uma estrela de peso: Finn Wolfhard, o Mike Wheeler de "Stranger Things".

O ator fez-se acompanhar pela sua banda, os Calpurnia, e vestiu-se a rigor; não faltou o casaco de cabedal e o penteado eighties. O resultado pode ser visto aqui:

A versão está incluída em "Weezer (Teal Album)", álbum de 'covers' lançado em janeiro pela banda norte-americana. Os Weezer atuam no NOS Alive, em Algés, a 11 de julho.