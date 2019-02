O filho mais velho de Chester Bennington, Jamie, irá regravar algumas das canções que o pai compôs enquanto membro dos Grey Daze, a primeira banda deste.

"O Chester ficaria orgulhoso do seu filho. Pusemo-lo a cantar junto com uma gravação do pai e a voz dele é fantástica. Soa muito ao pai", avançou a banda, em comunicado.

Para além de Jamie Bennington, os Grey Daze recrutaram ainda Brian Welch e James Shaffer, dos Korn, para este projeto, entre outros músicos. Não foi, no entanto, revelada a data de lançamento destas regravações.