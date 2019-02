Está a ser preparado um novo filme sobre os Beatles... sem os Beatles. "Yesterday" chegará aos cinemas no próximo dia 28 de junho.

Realizado por Danny Boyle (que esteve à frente de "Trainspotting"), com argumento de Richard Curtis, o filme gira em torno de Jack Malik (interpretado por Himesh Patel), um jovem que sofre um acidente de bicicleta e acorda num mundo em que os Beatles nunca existiriam. Jack é, assim, a única pessoa que se lembra que uns certos quatro de Liverpool deixaram a sua marca na música. Ao mostrar aos seus amigos canções como 'Yesterday', 'Let It Be' ou 'Hey Jude', todos pensam ter sido ele a escrevê-las... Inevitavelmente, Jack transforma-se numa estrela rock mundial.

O filme contará ainda com a presença de Ed Sheeran, que se interpretará a si próprio, com alguma auto-paródia à mistura. O primeiro trailer já se encontra disponível no YouTube e pode ser visto aqui: