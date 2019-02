Dave Grohl, dos Foo Fighters, comparou o sucesso de Billie Eilish, artista californiana de 17 anos que vai editar o seu álbum de estreia no final de março e se estreará em Portugal em setembro, ao que os Nirvana viveram no início dos anos 90. Numa conferência organizada pela revista Pollstar, o músico diz também que as suas filhas são grandes fãs da música de Eilish.

"As minhas filhas estão obcecadas pela Billie Eilish", começa por dizer Grohl, "está a acontecer com ela o que aconteceu com os Nirvana em 1991. As pessoas perguntam-se se o rock está morto... Quando olho para alguém como a Billie Eilish percebo que o rock and rock está longe de morrer!".

O álbum de estreia de Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", tem edição agendada para o dia 29 de março e inclui os singles 'You Should See Me in a Crown', 'When the Party's Over' e 'Bury a Friend', cujo vídeo pode ser visto abaixo. O concerto em Portugal acontece no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 4 de setembro.