Conan Osiris, Blaya, PAUS, Lula Pena, Filho da Mãe e os brasileiros Jaloo e Letrux são alguns dos destaques do cartaz da terceira edição do Festival MIL - Lisbon International Music Network, um evento associado a uma convenção para profissionais da indústria musical que decorre entre os dias 27 e 29 de março em vários locais do Cais do Sodré, em Lisboa.

O espetáculo de abertura, que será protagonizado por Lula Pena e Letrux, foi anunciado hoje e decorrerá no B'Leza no dia 27. Os bilhetes para o festival estão à venda nos locais habituais, custando entre €20,00 e €30,00 (ingresso que dá acesso também ao concerto de abertura) e os ingressos profissionais têm preço único de €70,00.

Dando especial atenção a artistas lusófonos, o MIL conta também com nomes como Beautify Junkyards, Cave Story, Conjunto Corona, NEEV, Octa Push, Rubel ou Scúru Fitchádu. Do programa do evento para profissionais, que contará com debates, workshops e masterclasses, fazem parte o crítico de música Simon Reynolds, o produtor e músico britânico Pete Kember (ex-Spacemen 3), Paul Pacifico (CEO da Associação de Música Independente Britânica) e o ex-Trovante Manuel Faria, entre muitos outros.

Veja abaixo o alinhamento completo dos artistas que atuam ao longo dos três dias.

2de1

88Balaz

A Negra

Annie Sama

Bateu Matou

Beatriz Pessoa

Beautify Junkyards

Bike

Blaya

Blu Samu

Bluish

Bobbie Johnson

Bruno Belissimo

Cave Story

Charlie & The Lesbians

Conan Osiris

Conjunto Corona

Ditch Days

Dope Saint Jude

Edgar

ESC

F/E/A

Filho da Mãe

Fogo Fogo

Ghost Hunt

Guiss Guiss Bou Bess

HYSJ

Ibaaku

Intana

Italia 90

Jaloo

João Pais Filipe

Kompromat

La Yegros

Letrux

Lula Pena

Myss Keta

Marc Melià

MC Buseta

MDCIII

Melquiades

Miroca Paris

Monolithe Noir

Moon Gogo

Môrus

NEEV

Nouveaux Climats

Octa Push

Omar Jr

Otrotorto

PAUS

Pedro Mafama

Pongo

Ramonzin

Reis da República

Rubel

Rumbo Tumba

Rymz

Scúru Fitchádu

Sen

Solar Corona

Someone Who Isn't Me

Sturle Dagsland

The Homesick

Toty Sa'Med

Tribade

Venga Venga

Weekend Affair