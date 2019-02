Ozzy Osbourne está "bem" e "a respirar sozinho", segundo a sua mulher, Sharon Osbourne. O músico já recebeu, inclusive, alta do hospital em que se encontrava, em Los Angeles.

Recorde-se que Ozzy foi hospitalizado há 10 dias, devido a uma gripe, tendo sido obrigado a cancelar vários concertos. O medo de que pudesse vir desenvolver uma pneumonia - doença potencialmente fatal na sua idade - motivou a passagem do cantor para a unidade de cuidados intensivos.

De volta ao programa de televisão The Talk, no qual participa, Sharon Osbourne assegurou os fãs de que Ozzy já se encontra bem de saúde. "Quero agradecer a todos aqueles que lhe desejaram as melhoras", afirmou.

O seu regresso aos concertos está marcado para o próximo dia 9 de março, na Austrália, em mais uma data da sua digressão conjunta com os Judas Priest, que passou por Portugal em julho de 2018.