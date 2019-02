12 de janeiro de 1985. Os Queen eram a banda mais aguardada da edição estreante do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Pouco antes da atuação, Roger Taylor, John Deacon e Brian May chegam em carros separados; Freddie Mercury é transportado de helicóptero.

Numa entrevista publicada no portal da Rede Globo em 2011, o produtor de backstage das três primeiras edições do evento, Amin Khader, lembra que o pedido mais extravagante da estrela dos Queen era claro: à sua espera estaria no camarim uma garrafa de saké à temperatura de 20 graus. Porém, a caminho dos bastidores, Mercury depara-se com uma comitiva de artistas brasileiros à sua espera, entre eles Erasmo Carlos, Ney Matogrosso, Elba Ramalho e Alceu Valença. Mercury quis saber quem eram aquelas pessoas, ao que o produtor respondeu: "São artistas do mesmo estatuto que o seu". A resposta de Freddie é implacável. "Não são. Porque eles conhecem-me e eu não sei quem eles são. Por isso, penso que não somos do mesmo estatuto". Rapidamente, o vocalista dos Queen avisou que se os artistas brasileiros não abandonassem o local, os seguranças dos Queen tratariam de o fazer. Os músicos acabaram por libertar o corredor, mas não sem antes presentearem Freddie Mercury com um coro de boas-vindas: "Bicha! Bicha! Bicha".

Algum tempo depois, Amin Khader é chamado por Freddie. "No Brasil existem furacões?", pergunta a estrela. Khader responde que, no máximo, podem ocorrer tempestades tropicais. Freddie ripostou, então, de forma sardónica: "É que passou aqui um furacão pelo camarim". Garrafas de uísque partidas, fruta colada ao teto, o saké a arder, tudo de pernas para o ar. Alegadamente, uma vingança pela 'guarda de honra'.

Enquanto Khader e três funcionários procuravam limpar o camarim, Mercury fazia pior; sujava intencionalmente os sítios que já estavam limpos. Quando, já impaciente, o produtor lhe pergunta "Quer que limpemos ou deixamos estar assim?", Freddie esquece a confusão e dispara um derradeiro pedido: "Quero 20 homens grandes e musculados. Dez negros e dez brancos!". O primeiro concerto dos Queen no Rock in Rio 1985 começaria com duas horas de atraso.