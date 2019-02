Lady Gaga defendeu Cardi B após as críticas de que a rapper foi alvo, por ter vencido o prémio para Melhor Álbum Rap na cerimónia deste ano dos Grammys.

Recorde-se que Cardi apagou a sua conta no Instagram, depois de defender o seu trabalho: "Fartei-me de trabalhar no meu álbum. Fechei-me no estúdio durante três meses. Às vezes passava quatro dias sem dormir na minha própria cama - e estava grávida", escreveu.

A autora de 'Poker Face' defendeu a rapper, partilhando uma foto das duas no Twitter. "É difícil ser mulher nesta indústria. Aquilo que é preciso fazer, o quão duro trabalhamos pela arte, por entre faltas de respeito", escreveu.

"Adoro-te, Cardi. Tu mereces os teus prémios. Celebremos a sua luta. Levantem-na e honrem-na, ela é corajosa". Veja aqui: