Madonna continua a levantar o véu sobre o seu próximo álbum, o primeiro desde que vive em Portugal.

No Instagram, a cantora norte-americana partilhou um vídeo com imagens das batucadeiras de Cabo Verde com quem gravou e também daquilo que parece ser uma casa de fados. No mesmo vídeo, ouve-se um pouco de uma versão lenta e acústica de 'Human Nature', single de 1994.



Na “legenda” do post, há também uma referência à letra desta canção: “Express yourself... don't repress yourself. Estou tão entusiasmada por poder partilhar a magia de Lisboa!”, exclama Madonna, taggando o amigo Dino D' Santiago.



Nos comentários, Dino D' Santiago, mas também Asia Argento e o brasileiro Johnny Hooker manifestam o seu entusiasmo com as novidades de Madonna.

Recentemente, Madonna partilhou um vídeo das sessões de gravação do seu novo álbum, que mostra uma oração da Orquestra de Batukadeiras de Portugal.

"Uma oração no final de uma sessão de gravação mágica. Tenho muita sorte por ter estas mulheres maravilhosas comigo", escreveu então.

Inspirado em Lisboa e ainda sem título conhecido, o disco deverá ter uma forte componente lusófona e tem sido gravado num estúdio em Paço de Arcos.

Já este ano, Madonna terá também gravado um vídeo no Miradouro Panorâmico de Monsanto, em Lisboa.