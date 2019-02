Na semana em que a TAP anunciou que iria dar o nome de Zé Pedro, dos Xutos & Pontapés, a um avião da sua frota, o guitarrista que faleceu em 2017 foi o músico com maior notoriedade mediática em Portugal.



No segundo lugar do top Cision BLITZ encontra-se Salvador Sobral, que em breve lançará um novo álbum, e em terceiro Carminho, que marcou presença das novas instalações da SIC.



Veja aqui o top dos músicos com mais notoriedade mediática da última semana.