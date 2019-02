Os Xutos & Pontapés continuam a liderar o top nacional de vendas de álbuns com o novo "Duro", mas não faltam novidades na tabela. Para o quarto lugar, atrás da banda sonora de "A Star is Born" de Lady GaGa e Bradley Cooper (2º) e "The Platinum Collection" dos Queen (3º), entra "Bairro da Ponte" de Stereossauro e em sexto estreia-se "Gallipoli" de Beirut.

Mais abaixo na tabela, estreiam-se os novos álbuns de Within Temptation ("Resist" em 13º), Luis Fonsi ("Vida" em 29º) e James Blake ("Assume Form" em 38º).

1. Xutos & Pontapés - "Duro"

2. Lady GaGa & Bradley Cooper - "A Star is Born"

3. Queen - "The Platinum Collection"

4. Stereossauro - "Bairro da Ponte"

5. Rui Massena - "III"

6. Beirut - "Gallipoli"

7. Backstreet Boys - "DNA"

8. António Zambujo - "Do Avesso"

9. Queen - "Bohemian Rhapsody"

10. Tony Carreira - "As Canções das Nossas Vidas - Acústico - 30 Anos"

No primeiro lugar do top de streaming mantém-se '7 Rings' de Ariana Grande, com a segunda posição a manter-se nas mãos de ProfJam e Lhast e o tema 'Tou Bem'. Para os dez mais ouvidos, entram esta semana canções de Billie Eilish, Dillaz e Anitta.

1. Ariana Grande - '7 Rings'

2. ProfJam feat. Lhast - 'Tou Bem'

3. Lady GaGa & Bradley Cooper - 'Shallow'

4. Halsey - 'Without Me'

5. Dennis DJ & MC Kevinho - 'Agora É Tudo Meu'

6. Dillaz & Lhast - 'Gravidade'

7. Anitta & MC Kevinho - 'Terremoto'

8. Billie Eilish - 'Bury a Friend'

9. Post Malone - 'Wow.'

10. Marshmello & Bastille - 'Happier'