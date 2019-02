A organização do Rock In Rio partilhou uma fotografia do contrato dos Queen, que atuaram na primeira edição do festival, em 1985. A edição de estreia do grande evento brasileiro teve lugar entre os dias 11 e 20 de janeiro desse ano, no Rio de Janeiro, e para além dos Queen contou com artistas como Iron Maiden, Gilberto Gil, Rod Stewart, AC/DC ou Scorpions. Ao longo desses dez dias, o festival recebeu quase quase 1,5 milhões de espetadores, sendo hoje recordado como o "Woodstock brasileiro".

Os Queen atuaram duas vezes - a 11 e 18 de janeiro -, cumprindo no Rio de Janeiro duas datas da digressão de "The Works", álbum editado em 1984 que incluía temas como 'I Want to Break Free' e 'Radio Gaga'.

Na primeira noite estariam na "Cidade do Rock" cerca de 250 mil pessoas, o maior público da história dos Queen ao vivo.

'Love of My Life' foi um das canções entoadas pela multidão: