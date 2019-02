A cantora norte-americana Pink não compareceu à cerimónia dos Grammys, no passado domingo, apesar de estar nomeada na categoria de melhor álbum pop vocal, mas não deixou de fazer uma referência àquela que foi a sua 17ª derrota: "penso que é meio louco ter perdido a minha vigésima nomeação", escreveu no Twitter, "sinto-me sempre honrada por ser nomeada. Parabéns a todos os nomeados. Divirtam-se esta noite".

"Beautiful Trauma", o sétimo e mais recente disco de Pink, foi derrotado por "Sweetener", de Ariana Grande, mas a artista não terá ficado muito chateada... Até porque os filhos, Willow e Jameson, de oito e dois anos, respetivamente, resolveram presenteá-la com um prémio caseiro, honorário, feito de papel de alumínio, à mão, com uma placa a dizer "Melhor Álbum Pop Vocal - Prémios Grammy 2019 - Pink, 'Beautiful Trauma'". Veja as fotos abaixo.

Apesar de esta ter sido a 17ª derrota, Pink tem em casa três Grammys: em 2002 venceu o galardão de Melhor Colaboração Pop Vocal por 'Lady Marmalade'; em 2004 arrecadou o de Melhor Performace Rock Feminina por 'Trouble'; e em 2011 levou para casa o prémio de Melhor Colaboração Pop Vocal por 'Imagine'.