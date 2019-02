Os Nouvelle Vague completam 15 anos desde a edição do álbum homónimo de estreia e regressam a Portugal no final do ano para uma digressão de celebração. A banda francesa vai dar concertos, em formato acústico, de norte a sul do país - Lisboa, Porto e Coimbra são três das cidades eleitas - entre os dias 3 e 8 de dezembro. Os bilhetes são colocados à venda na quinta-feira, dia 14, custando entre €23,00 e €35,00 - consulte todas as datas abaixo.

O projeto da dupla parisiense composta por Olivier Libaux e Marc Collin tornou-se um fenómeno de popularidade em 2004, com um álbum de versões bossa nova de canções marcantes do final dos anos 70 e início da década de 80, entre as quais se encontravam 'Love Will Tear Us Apart' dos Joy Division, 'A Forest' dos Cure ou 'Just Can't Get Enough' dos Depeche Mode.

3 dezembro - Teatro das Figuras, Faro

4 dezembro - Aula Magna, Lisboa

5 dezembro - Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra

6 dezembro - Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

7 dezembro - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

8 dezembro - Casa da Música, Porto