Noel Gallagher, ex-Oasis, defende que "Never Mind the Bollocks", álbum editado pelos Sex Pistols em 1977, é "o disco mais influente de todos os tempos". O músico britânico disse, em entrevista a uma edição especial da revista Q que celebra os 156 álbuns mais influentes de sempre, que o registo punk "nunca poderá ser ultrapassado".

"As pessoas que continuam a trabalhar na indústria da música só conseguiram fazer o que fizeram por causa desse disco", diz Gallagher, "é a derradeira surpresa. Não há discussão possível. Não será possível fazer melhor do que aquilo. É um facto científico".

O único álbum de estúdio dos Sex Pistols, que inclui temas como 'God Save the Queen', 'Anarchy in the U.K.' ou 'Holidays in the Sun', chegou às lojas a 28 de outubro de 1977 e a banda separar-se-ia no ano seguinte.