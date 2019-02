No BLITZ Rádio desta semana, transmitido ao sábado na rádio SBSR, das 16h às 17h, os destaques são a entrevista com Mayra Andrade e o festival Antigel, que decorre em Genebra, na Suíça, com alguns nomes portugueses no alinhamento.

Pelo meio, conheça todas as novidades dos festivais Super Bock Super Rock e Paredes de Coura.



Ainda a ouvir neste programa, apresentado como sempre por Nelson Ferreira, há música nova de Capitão Fausto, Throes and The Shine e Fontaines DC, entre outros.