Kevin Parker, dos Tame Impala, casou-se este fim de semana com a sua namorada, Sophie Lawrence, na Austrália.

De acordo com o jornal The Mail, a festa de casamento durou até à alvorada de domingo - com a "ajuda" de 150 hambúrgueres da McDonald's, encomendados especialmente para a ocasião.

No casamento estiveram presentes 175 convidados, com uma ausência de peso: Lady Gaga. A cantora foi convidada mas, devido à sua atuação nos Grammys, não pôde marcar presença no casório.

Apesar de o enlace ter sido mantido em segredo, algumas fotografias da cerimónia foram entretanto publicadas no Instagram. Veja aqui: