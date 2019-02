Os Jungle estão de regresso a Portugal para uma atuação no festival Super Bock Super Rock. A notícia é avançada pela SIC, que adianta que o combo inglês atuará no Meco a 18 de julho.

Formados em 2013 pelos amigos Josh Lloyd-Watson e Tom McFarland, os Jungle cresceram entretanto para um numeroso coletivo de 8 elementos, um 'organismo vivo' de soul moderna e funk que editou em 2018 o seu segundo álbum, "For Ever". No mesmo ano, o grupo londrino deu dois concertos em Portugal: primeiro no Vodafone Paredes de Coura, em agosto, depois no Super Bock em Stock, em Lisboa, no fim de novembro.

Já anunciados no Super Bock Super Rock:

18 de julho

Palco Super Bock – Lana Del Rey, The 1975, Jungle, Cat Power

Palco EDP – Metronomy

19 de julho

Palco Super Bock – Kaytranada

Palco EDP – Charlotte Gainsbourg, Calexico and Iron & Wine, FKJ

20 de julho

Super Bock – Migos, Disclosure DJ Set, Profjam

Palco EDP – Masego, Superorganism

Os bilhetes para o festival estão à venda a preços entre os 58 (diário) e 110 euros (passe de 3 dias).

Recorde as fotos do concerto dos Jungle na edição do ano passado do Vodafone Paredes de Coura: