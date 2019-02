Ozzy Osbourne, hospitalizado há 10 dias, deu no passado fim de semana entrada numa unidade de cuidados intensivos, sendo o seu estado de saúde motivo de "grande preocupação". O cantor, de 70 anos, foi hospitalizado poucos dias depois de ter cancelado vários concertos devido a uma gripe. A pioria de uma bronquite e o receio de que possa vir a contrair pneumonia, potencialmente perigosa na sua idade, são as razões avançadas para que o músico tenha agora sido transferido para a unidade destinada a casos mais graves. A situação fez soar alarmes nos que lhe são mais próximos, avança a imprensa inglesa.

Agora, são os fãs a demonstrar preocupação pela saúde do "Príncipe das Trevas". Em resposta a um tweet da conta oficial de Ozzy (que não é, tudo o indica, gerida pelo próprio músico), esta segunda-feira, os fãs não se demoraram no endereçar de votos de melhoras: "Rezando pela sua recuperação", "Tu consegues, levanta-te!", "Renasce, como Fénix!". Há também quem se mostre preocupado pela falta de informação: "Não há atualizações do estado de saúde?", "O que se passa contigo?".

O último tweet de Sharon Osbourne, esposa da lenda do rock, data de dia 8 (sexta-feira) e dá conta de que a hospitalização do músico "é a melhor maneira de o recuperar rapidamente", agradecendo "a preocupação e o amor".