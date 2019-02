O 100 Club, icónica sala de espetáculos londrina, irá deixar de anunciar os horários dos concertos.

A gerência do espaço justificou esta decisão com o facto de pretender apoiar "todas as bandas" que ali atuem. "Queremos que as pessoas também vejam as bandas que fazem as primeiras partes. É uma ótima forma de descobrir música nova", escreveu, nas redes sociais.

Esta decisão motivou já um debate aceso entre a clientela e os melómanos. Ao passo que muitos saúdam a justificação apresentada, outros tantos afirmam que tal só prejudica quem não mora em Londres, quem tem de fazer planos adiantados para as suas noites ou, até, quem seja deficiente motor.

Em reação a estas críticas, a gerência do 100 Club promete um novo comunicado para esta semana.