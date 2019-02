"Minha gente, não há que ficar confuso". Carlos Costa, cantor madeirense que se deu a conhecer no concurso de talentos 'Ídolos' e, recentemente, prestou provas para o certame que apura a canção candidata da Bielorrússia ao festival da Eurovisão (não tendo sido, contudo, apurado), usou o Instagram para esclarecer o que considera uma confusão de identidade de género em relação a si próprio. "Parem de procurar definições onde elas não são necessárias", principia.

"Eu nasci 'ele' e com o nome de Carlos. Assim pretendo continuar", sublinha. "Até ao dia que eu e somente eu me considere um 'ele', é assim que me devem tratar. Essa coisa de chamar 'ela' é pura ilusão. Serei sempre 'ele'. Até que decida mudar a minha identidade de género oficial e mudar aquilo que fisicamente faz de mim ser do género masculino", elabora.

"Amo o meu corpo tal como é. Aquilo que existe dentro de nós é comum e não tem género (alma, sentimentos, pensamentos, sensações) e eu e apenas eu defino quem eu sou (...). É 'ele'! Eu sou 'ele'", conclui o cantor nascido no Funchal há 26 anos.