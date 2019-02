Cardi B apagou a sua conta no Instagram, na sequência da sua vitória nos Grammys com o álbum “Invasion of Privacy”.



Antes de desaparecer daquela rede social, a rapper, que se tornou a primeira mulher a ganhar o Grammy de Melhor Álbum Rap, lamentou o tweet que a BET (Black Entertainment Television) publicou, legendando uma foto de Nicki Minaj com a frase “entretanto, a Nicki Minaj é arrastada pelo laço do vestido”.



“Não faz o meu género mandar uma pessoa abaixo para a outra se sentir superior. Não apoio esse tipo de atitude”, afirmou Cardi B.

“Mas estou farta de aturar esta m*rda. Fartei-me de trabalhar no meu álbum. Fechei-me no estúdio durante três meses. Às vezes passava quatro dias sem dormir na minha própria cama - e estava grávida! Enquanto toda a gente me chateava, dizendo: não vais conseguir, sabemos que estás grávida, a tua carreira acabou”.



Cardi B lembrou ainda que, no ano passado, quando o seu single 'Bodak Yellow' não ganhou Grammys, “toda a gente disse: a Cardi foi ignorada! E agora ganho e é um problema? O meu álbum foi duas vezes platina, esteve em todos os tops, chegou a número 1”.



A norte-americana confessou ainda que, durante as gravações de “Invasion of Privacy”, se sentiu deprimida pois “estava sempre a ler: Cardi, és estúpida, destruíste a tua carreira, para que é que foste ter um bebé no começo da carreira”.

Veja aqui o desabafo de Cardi B:

Entretanto, e a propósito do tweet do canal BET, também Nicki Minaj mostrou o seu desagrado, anunciando que tanto ela como os artistas da editora Young Money irão boicotar o festival BET Experience e os prémios da BET (BET Awards).