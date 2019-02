Caetano Veloso irá regressar a Portugal este ano, acompanhado pelos seus filhos Moreno, Zeca e Tom Veloso, para apresentar uma vez mais o espetáculo "Ofertório", que passou pelos Coliseus de Lisboa e do Porto em 2018.

Os Coliseus voltam a estar na agenda dos músicos brasileiros, mas cidades como Figueira da Foz, Ponta Delgada e Faro também os acolherão. Estes espetáculos terão lugar nas primeiras semanas de julho.

A BLITZ reportou o concerto do Coliseu dos Recreios, em agosto passado: "Por terem nascido de colaborações entre pai e filhos, por comportarem um significado pessoal, por ostentarem peso histórico ou por apontarem para o futuro, todas as canções provaram ter uma razão para estarem ali, no 'impossível' Coliseu de Lisboa, num serão muito especial", pode ler-se na reportagem do evento.

Confirme aqui todas as datas e informações de bilheteira:

1 julho - Coliseu do Porto

Cad. Orquestra: 75,00€

1ª Plateia: 62,50€

2ª Plateia: 52,50€

Tribuna: 55,00€

Camarotes 1ª Central (6 pax): 300,00€

Camarotes 1ª Lateral (6 pax): 240,00€

Camarotes 2ª (4 pax): 80,00€

Frisas: 40,00€

Frisas VR (4 pax): 110,00€

Balão Popular: 45,00€

Galerias: 30,00€

Geral: 25,00€

3 julho - Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz

1ª Plateia: 60,00€

2ª Plateia: 50,00€

5 julho - Coliseu dos Recreios, Lisboa

Cadeiras de Orquestra: 90,00€

1ª Plateia: 65,00€

2ª Plateia: 55,00€

Balcão Central: 45,00€

Balcão Lateral: 30,00€

Camarote 1ª Central (6 pax): 300,00€

Camarote 1ª Lateral (5 pax): 200,00€

Camarote 2ª Central (6 pax): 270,00€

Camarote 2ª Lateral (5 pax): 150,00€

Galeria de Pé: 20,00€

7 e 8 de julho - Teatro Micaelense, Ponta Delgada

Plateia: 70,00€

Balcão: 60,00€

10 julho - Teatro das Figuras, Faro

1ª Plateia: 70,00€

2ª Plateia: 65,00€

3ª Plateia: 60,00€