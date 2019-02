Os Foals regressam com um novo álbum, "Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1", no dia 8 de março e o vocalista Yannis Philippakis falou com a BLITZ sobre as mudanças na banda depois da saída do baixista Walter Gervers, confirmada no início de 2018. Este novo longa-duração - a primeira parte de um projeto duplo - é o primeiro a não contar com o músico, que se despediu dos palcos no concerto que o grupo deu no festival Vodafone Paredes de Coura em agosto de 2017.

"Já todos sabíamos há algum tempo, alguns meses que ele ia sair. E, sendo sincero, aquele último concerto em Portugal com ele vai ser sempre muito especial para nós", confessa Philippakis, "fico feliz que tenha sido em Portugal e que possamos guardar esse último bonito momento com ele nesse festival, porque foi um concerto muito bom e do qual gostámos muito". Siga o link para recordar a reportagem e as fotografias do concerto dos Foals em Paredes de Coura.

Sobre a adaptação ao facto de terem menos um elemento em estúdio, durante as gravações de "Everything Not Saved Will Be Lost", o vocalista explicou: "de certa forma foi triste, obviamente, porque ele é um dos nossos melhores amigos, é como se fosse família, mas no que diz respeito à música acabou por ser um pouco libertador. Forçou-nos a abordar as coisas de forma diferente. Quando estávamos a terminar a digressão de 'What Went Down' já tínhamos vontade de mudar e se o Walter não tivesse saído se calhar não teria acontecido. Fomos forçados a adaptar-nos, basicamente".