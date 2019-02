O que acontece quando se cruza os momentos mais extáticos da Beatlemania com um filme de terror?

Foi a esta pergunta que um fã dos Fab Four procurou responder, cruzando imagens do filme de terror sul-coreano "Train to Busan" com as de "A Hard Day's Night", filme dos Beatles de 1964.

Os zombies do filme de terror original foram, agora, substituídos pelo quarteto de Liverpool... com resultados assustadores. Veja aqui: