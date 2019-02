A próxima cerimónia de entrega dos prémios Grammy não vai contar com três das maiores estrelas da atualidade: Kendrick Lamar, Childish Gambino e Drake.

O produtor do evento, Ken Ehrlich, afirmou ao The New York Times que os três rappers decidiram não atuar no evento, apesar de somarem entre eles quase 20 nomeações. A sua presença na cerimónia para receber eventuais prémios também não foi confirmada.

Diz Ehrlich que estas ausências se devem "a um problema na cena hip-hop". "Quando não levam para casa o prémio máximo, a forma como olham para a Academia, ou aquilo que os Grammys representam, é desvalorizada entre a comunidade hip-hop. E isso é triste".

A cerimónia de entrega dos prémios Grammy terá lugar no próximo domingo (madrugada de segunda, em Portugal). No evento atuarão artistas como Cardi B, Janelle Monáe, St. Vincent com Dua Lipa, Travis Scott, Lady Gaga e os Red Hot Chili Peppers com o rapper Post Malone.