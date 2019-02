Os londrinos Suede são a nova confirmação do festival Vodafone Paredes de Coura, que acontece no Alto Minho de 14 a 17 de agosto.

A banda de Brett Anderson junta-se assim a um cartaz onde militam já artistas como Patti Smith, The National, New Order, Spiritualized, Father John Misty ou Jonathan Wilson, entre muitos outros.



O concerto dos britânicos acontece a 17 de agosto.

Formado em Londres há 30 anos, o grupo tornou-se um dos nomes mais populares da música feita no Reino Unido nos anos 90, com os álbuns “Suede” (1993) e “Dog Man Star” (1994).



Em 2003, após a edição de “A New Morning”, os Suede fizeram uma pausa, regressando em 2010 para alguns concertos. Desta segunda vida do grupo constam já três álbuns: “Bloodsports”, de 2013, “Night Thoughts”, de 2016, e “The Blue Hour”, de 2018.



Este será o primeiro concerto dos Suede em Portugal desde 2013, altura em que tocaram nos coliseus de Lisboa e do Porto, e o regresso a Paredes de Coura, onde atuaram na edição de 1999.

Este é, até agora, o cartaz do Vodafone Paredes de Coura, que acontece no Alto Minho de 14 a 17 de agosto.

14 de agosto

The National

Parcels

Boogarins

15 de agosto

New Order

Car Seat Headrest

Alvvays

Boy Pablo

Acid Arab

Krystal Klear

Yellow Days

16 de agosto

Spiritualized

Father John Misty

Jonathan Wilson

Julien Baker

Connan Mockasin

Balthazar

First Breath After Coma

Romare (DJ set)

17 de agosto

Patti Smith

Suede

Mitski

Kamaal Williams

Flohio

Alice Phoebe Lou

Crumb