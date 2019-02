Justin Bieber é, juntamente com a sua esposa, Hailey, capa da edição deste mês da revista Vogue. O cantor canadiano aproveitou para falar de forma aberta do seu passado, explicando que ter encontrado a fama tão jovem acabou por pesar nas (más) decisões que foi tendo ao longo da sua vida. "De início era genuíno, depois tornei-me ,um produto. Fui sendo lentamente controlado", contou.

"Comecei a levar-me demasiado a sério. As pessoas adoravam-me, eu era o maior. Tornei-me arrogante. E comecei a fazer coisas das quais me envergonho. Tornei-me muito promíscuo, tomava Xanax por causa da vergonha", continuou.

"As drogas intrometiam-se entre mim e aquilo que fazia. Foi um período bastante negro. Acho que houve alturas em que os seguranças entravam no meu quarto e me verificavam a pulsação, para tentar perceber se eu ainda estaria vivo".

"Tinha um grave problema em relação ao sexo", resumiu, revelando ainda ter sido sujeito recentemente a terapia de grupo. "Sentas-te num tapete, pegas numa almofada e bates-lhe como se ela fosse o teu passado".