No mesmo dia em que edita "Thank U, Next", o seu novo álbum, Ariana Grande partilhou um novo videoclip.

O vídeo para 'Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored', canção que encerra "Thank U, Next", foi realizado por Hannah Lux Davis e já soma quase 3 milhões de visualizações no YouTube - muito por culpa da sensualidade que a cantora aqui mostra.

Veja o video: