A cantora Ariana Grande explicou por que motivo decidiu não atuar na cerimónia de entrega dos prémios Grammy, que se realiza este domingo.

O produtor Ken Ehrlich havia justificado a ausência de Ariana com o facto de esta sentir "ser demasiado tarde para preparar tudo", mas a cantora veio agora desmentir essas declarações.

"Consigo preparar uma performance numa noite e tu sabe-lo. Decidi não comparecer quando sufocaste a minha criatividade e a minha forma de expressão", escreveu, nas redes sociais.

Ariana terá desistido de atuar após lhe ter sido dito que não poderia interpretar um dos seus últimos singles, '7 Rings', tendo-lhe sido proposto um compromisso: um medley entre essa canção e uma outra escolhida pela produção.

"Propus três canções diferentes. Isto tem a ver com colaboração e com sentir-me apoiada. Tem a ver com arte e honestidade. Não com política", continuou. "Desculpem, mas a música, para mim, não é um jogo".